Мужчины, соблазнившиеся секс-услугами в интернете, попали в ловушку

"Охота" на жертвы ведется по одной схеме. Один пострадавший рассказал, что в социальной сети Facebook он увидел профиль незнакомой женщины и начал с ней переписываться, рассказывать о жизни.
Потом женщина предложила мужчине посмотреть, как она принимает душ, а в обмен попросила, чтобы он показал ей свой член. В первый раз мужчина не соблазнился, но через несколько дней женщина повторила свое предложение. Он получил видео. Мужчина сказал, что это его не заинтересовало и чтобы отвязаться от назойливой женщины он сделал фото своего пениса и выслал ей.
Вскоре мужчина получил сообщение с требованием перевести больше 8000 евро на указанный счет. В противном случае было сказано, что его фото разошлют всем его друзьям в Facebook.
Мужчина испугался и договорился, что переведет 2500 евро. С помощью друзей он собрал необходимую сумму и перевел деньги женщине. Однако потом пожалел, что так сделал и решил обратиться в полицию, чтобы вернуть деньги, заявил о вымогательстве.
Мужчина сказал, что незнакомка писала на ломанном литовском, в тексте было много стилистических ошибок. Возможно для перевода использовалось приложение Google translate.
Другой мужчина, соблазнившийся секс-услугами в интернете, денег не лишился, но его друзья и близкие получили интимное видео с его участием.
Его проблемы также начались с того, что незнакомка предложила ему дружить в социальной сети Facebook. Они переписывались весь день, а вечером женщина стала писать о сексе и предложила заняться им, пользуясь мобильной связью. Мужчина согласился. Итак их интимное общение было виртуальным: с одной стороны экрана обнаженная женщина, возбуждающая мужчину, а с другой - мастурбирующий мужчина. Эта сессия по инициативе женщины быстро закончилась.
Вскоре после этого мужчина получил сообщение, в котором было сказано, что его мастурбация записана на видео, чтобы это видео не увидели его друзья в социальной сети, он должен заплатить несколько тысяч евро. Мужчина деньги не перевел, и женщина выполнила свою угрозу.
Мужчина обратился в полицию.
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