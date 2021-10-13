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Чужой "паспорт возможностей" мужчине счастья не принес. Желание сходить в магазин закончилось уголовным делом.
Мужчине с чужим "паспортом возможностей" вместо магазина пришлось побывать в полиции
© DELFI / Josvydas Elinskas

Полиция сообщает, что 12 октября в 12 ч., в Купишкисе, на ул. Гедимино, в магазине, мужчина (1972 г.р.) подал работнику QR-код другого человека.

Подозреваемый был задержан.

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