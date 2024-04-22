Мужчине, избившему Ульвидаса на заправочной станции, назначено наказание в виде ограничения свободы

Гражданский иск был удовлетворен частично – потерпевшему А. Ульвидасу присуждено 27,54 евро в качестве компенсации материального ущерба и 1000 евро в качестве компенсации морального ущерба, также частичная компенсация расходов на услуги адвоката.

Мужчина также обязан в течение трех месяцев принять участие в программе коррекции поведения. К этому приговору добавилось неисполненное подсудимым наказание, назначенное Каунасским районным судом в 2019 г., – штраф в размере 1600 евро.

Вместо этого Томас Й. будет обязан в течение 4 месяцев безвозмездно отработать 40 часов общественных работ в учреждениях здравоохранения, учреждениях социальных услуг или в неправительственных организациях, которые заботятся о пожилых людях, инвалидах или других людях, нуждающихся в помощи, сообщил суд.

Потерпевший подал иск о взыскании 99,54 евро в качестве компенсации материального ущерба и 10 000 евро в качестве компенсации морального ущерба и просил возместить понесенные им судебные издержки.

Однако суд, изучив все показания потерпевшего, пришел к выводу, что требуемая к присуждению компенсация морального ущерба в размере 10 000 евро является слишком большой и не соответствует критериям справедливости и разумности. В решении отмечается, что присуждение потерпевшему компенсации морального ущерба не может стать источником наживы для лица.