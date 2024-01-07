Мужчина во время конфликта в бане в Шальчининкском районе открыл стрельбу

Как сообщили в Департаменте полиции, 7 января около часа ночи в ходе словесного конфликта мужчина (1963 г. р) в своей бане в деревне Миштаутонис Шальчининкского района дважды выстрелил из легального пистолета "PM".

Во время инцидента никто не пострадал. В доме мужчины были обнаружены и изъяты законно хранившиеся пистолет "PM", из которого был произведен выстрел, газовый пистолет "Blow Mini8", а также незаконно хранившийся газовый револьвер.

Подозреваемый, возможно, в состоянии алкогольного опьянения (отказался пройти проверку на трезвость), был взят под стражу.