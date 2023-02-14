Мужчина во дворе дома обнаружил тело своего друга

Департамент полиции информировал, что 13 февраля, в 19.50 ч., в Вильнюсском районе, в Рукайняй, во дворе дома обнаружено тело мужчины (1977 г.р.). По предварительным данным, мужчина поскользнулся во дворе у своего друга и ударился о стену дома. От полученных травм мужчина скончался. Ведется расследование.
13 февраля, в 8.33 ч. в Пасвалисе, на ул. Йонишкелё, около забора жилого дома было обнаружено тело мужчины 1965 г.р. со следами царапин. Ведется расследование.
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