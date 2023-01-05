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Молодой мужчина сообщил полиции, что летом был похищен в Паланге и был вынужден жить в рабстве и бесплатно работать в неизвестной местности. Несмотря на то, что эта история очень странная, полиция начала расследование.
Мужчина сообщил в полицию о том, что был похищен и попал в рабство
© DELFI / Jaunius Matonis

Департамент полиции сообщил, что 4 января, в 14.55 ч. в полицию Шакяйского района обратился молодой человек (1992 г.р.), который заявил, что он был похищен в августе 2022 г. в Паланге.

Молодой человек сказал, что мужчина (1994 г.р.) посадил его в автомобиль и увез в неизвестную усадьбу, где держал насильно и заставлял выполнять разные работы.

Начато расследование.

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