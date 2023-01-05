Мужчина сообщил в полицию о том, что был похищен и попал в рабство

Департамент полиции сообщил, что 4 января, в 14.55 ч. в полицию Шакяйского района обратился молодой человек (1992 г.р.), который заявил, что он был похищен в августе 2022 г. в Паланге.
Молодой человек сказал, что мужчина (1994 г.р.) посадил его в автомобиль и увез в неизвестную усадьбу, где держал насильно и заставлял выполнять разные работы.
Начато расследование.
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