Мужчина сообщил в полицию о том, что был похищен и попал в рабство

Департамент полиции сообщил, что 4 января, в 14.55 ч. в полицию Шакяйского района обратился молодой человек (1992 г.р.), который заявил, что он был похищен в августе 2022 г. в Паланге.

Молодой человек сказал, что мужчина (1994 г.р.) посадил его в автомобиль и увез в неизвестную усадьбу, где держал насильно и заставлял выполнять разные работы.

Начато расследование.