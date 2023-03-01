Мужчина с фальшивым паспортом пытался сдать экзамен в Regitra

Полиция сообщает, что 28 февраля, в 16.20 ч. в шяуляйском отделении Regitra мужчина при регистрации на экзамен предъявил фальшивый паспорт гражданина Литвы, выданный на имя мужчины 1990 г.р.

Когда работница Regitra проверяла документы, подозреваемый покинул отделение.

Полиция начала расследование.