Мужчина с фальшивым паспортом пытался сдать экзамен в Regitra

aA
28 февраля шяуляйская полиция начала расследование по факту подделки документов. Сообщается, что подозреваемый был замечен отделении Regitra.
Полиция сообщает, что 28 февраля, в 16.20 ч. в шяуляйском отделении Regitra мужчина при регистрации на экзамен предъявил фальшивый паспорт гражданина Литвы, выданный на имя мужчины 1990 г.р.
Когда работница Regitra проверяла документы, подозреваемый покинул отделение.
Полиция начала расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Стоимость отопления сейчас и 13 лет назад: раньше ситуация была еще хуже
Война вызвала хаос в сфере энергетики и рост цен, но это...
Эфир Delfi: танк в Вильнюсе, запрет на Tik Tok, в студии — Айдер Муждабаев
После новостей в студии Delfi с заместителем генерального...
Президент о российском танке на Кафедральной площади: он был нужен, чтобы мы увидели, кто есть кто
Президент Гитанас Науседа утверждает, что подбитый в...
Минобороны: огораживать танк не будут, достаточно военной полиции
Советник министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса...
Три огурца в одни руки - будут ли литовские торговцы вводить ограничения
В Великобритании в магазинах ограничивают продажу...