Мужчина с фальшивым документом сам выдал себя пограничникам

СОГГ сообщает, что пограничник проверял документы пассажиров самолета, прибывшего из Дублина. Подозрения вызвал 39-летний пассажир, гражданин Литвы, живущий в Ирландии.
При общении с пограничниками мужчина старался не смотреть в глаза, нервничал, отводил взгляд. Было решено проверить его вещи.
Подозрения подтвердились: в кошельке у мужчины было фальшивое польское водительское удостоверение.
Мужчина был задержан. Начато расследование. Мужчине грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до 4 лет.
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