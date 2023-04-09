Мужчина приехал в Regitra регистрировать BMW, но машина оказалась угнанной

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Мужчина приехал в отделение Regitra, чтобы зарегистрировать автомобиль, и узнал, что машина была угнана в Италии. Автомобиль у мужчины забрали.
8 апреля в полицию сообщили, что в 13.35 ч. в Мариямполе, на ул. Кауно, в отделение Regitra приехал мужчина (1982 г.р.), чтобы зарегистрировать автомобиль BMW, который, как выяснилось, был угнан в Италии.
Ведется расследование.
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