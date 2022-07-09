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Попытка жителя Алитуса сделать покупки в Интернете закончилась заявлением в полицию о мошенничестве.
Sukčiai
Sukčiai
© Autorių nuotr.

8 июля должностные лица Алитусского района получили заявление о мошенничестве.

Мужчина (1991 г.р.) сообщил, что при попытке совершить покупки в интернет-магазине одежды обманным путем были получены данные подключения к его интернет-банкингу.

Со счета мужчины украли 2300 евро.

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