8 июля должностные лица Алитусского района получили заявление о мошенничестве.

Мужчина (1991 г.р.) сообщил, что при попытке совершить покупки в интернет-магазине одежды обманным путем были получены данные подключения к его интернет-банкингу.

Со счета мужчины украли 2300 евро.