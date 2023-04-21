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В четверг днем ​​поступило сообщение о том, что житель столицы перевел деньги с банковского счета на свою именную страницу и лишился этих денег, сообщает Департамент полиции.
Asociatyvioji nuotrauka
Asociatyvioji nuotrauka
© Vida Press

По данным правоохранительных органов, 20 апреля в 14.36 час. в ГПК Вильнюсского округа поступило сообщение от мужчины (1970 г. р.) о том, что он, с 9 февраля по 12 апреля этого года, в Вильнюсе совершил 17 банковских переводов со своего банковского счета на страницу, созданную на его имя. Ущерб составляет 67 709 евро.

Собраны материалы по ч. 2 ст. 182 Уголовного кодекса Литовской Республики.

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