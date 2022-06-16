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Мужчина нашел по объявлению роскошный автомобиль, заплатил за него и был обманут.
Мужчина перевел за BMW 50 000 евро и остался ни с чем
© Organizatorių nuotr.

Полиция сообщает, что 15 июня, в 11.13 ч. в полицию Аникщяйского района обратился мужчина (1977 г.р.), который заявил, что 28 мая нашел на портале объявление о продаже BMW X4.

Он перевел продавцу 50 000 евро, но машину ему не привезли, деньги не вернули.

Ведется расследование.

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