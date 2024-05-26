Мужчина осквернил мемориал жертвам минского режима у посольства в Вильнюсе

Как сообщила агентству Elta представитель Вильнюсской областной полиции Юлия Самороковская, сообщение о том, что возле посольства Беларуси мужчина расшвырял ногами свечи, поступило в 11.11 час.

Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.

"Сейчас он находится в комиссариате полиции, в отношении него, скорее всего, будет возбуждено административное дело за нарушение общественного порядка", – сказала Ю. Самороковская.

По словам представителя полиции, правоохранители выясняют, не находился ли мужчина под воздействием алкоголя или наркотиков.

Мемориал вскоре восстановили представители белорусского сообщества в Литве.