2024.05.26 14:43

Мужчина осквернил мемориал жертвам минского режима у посольства в Вильнюсе

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Protestas prie Baltarusijos ambasados
Protestas prie Baltarusijos ambasados
ФОТО: DELFI
В воскресенье возле посольства Беларуси мужчина осквернил мемориал жертвам минского режима.

Как сообщила агентству Elta представитель Вильнюсской областной полиции Юлия Самороковская, сообщение о том, что возле посольства Беларуси мужчина расшвырял ногами свечи, поступило в 11.11 час.

Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.

"Сейчас он находится в комиссариате полиции, в отношении него, скорее всего, будет возбуждено административное дело за нарушение общественного порядка", – сказала Ю. Самороковская.

По словам представителя полиции, правоохранители выясняют, не находился ли мужчина под воздействием алкоголя или наркотиков.

Мемориал вскоре восстановили представители белорусского сообщества в Литве.

Фото Натальи Колеговой.

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