Прокуратура сообщает, что расследование было начато после того, как одна из девочек рассказала о насилии психологу. Психолог уговорила совершеннолетнюю девушку не молчать, тогда девушка обратилась в полицию.

Расследование возглавлял прокурор Ричардас Юозайнис.

Правоохрана собрала доказательства, которые позволили предъявить обвинения в насилии над девочками в течение 6 лет. Отец насиловал и развращал девочек, которым не было и 16 лет.

Во время обысков в компьютере мужчины обнаружили порнографические снимки, поэтому мужчине также предъявлены обвинения в хранении детской порнографии.

Обвинения предъявлены и матери девочек. Подозревают, что она знала о совершаемых мужем насильственных действиях, но ничего не делала, чтобы их прекратить.

Мало того, мать длительное время, возможно, игнорировала информацию о насилии над малолетними дочерьми, а когда дочь заговорила об этом, уговаривала ее молчать.

Обоих родителей подозревают в действии заодно и в нанесении незначительного ущерба здоровью детей.

У одной из девочек зафиксировано постравматическое стрессовое расстройство.

Отцу грозит до 15 лет лишения свободы за насилие. За нанесение незначительного ущерба здоровью и злоупотребление родительскими правами грозит 5 лет лишения свободы.

Дело передано на рассмотрение в суд.