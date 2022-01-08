Полиция клайпедского уезда сообщает, что 7 января к ним поступило заявление от мужчины 1968 года рождения о том, что он нашел в Интернете объявление о продаже квартиры, но остался обманутым.
Сообщалось о продаже квартиры. Мужчина, намереваясь купить ее, 6 января внес предоплату в размере 1000 евро. После этого человек, представившийся продавцом, на звонки не отвечал.
Начато расследование по факту мошенничества.
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