Мотоциклист пытался сбежать от полиции, развив скорость 250 км/ч

 
ru.DELFI.lt

30 марта полиция в Вильнюсе преследовала мотоциклиста, который пытался скрыться от стражей порядка.

Департамент полиции сообщает, что 30 марта, около 15 ч. на Западной объездной дороге полиция проверяла скорость автомобилей. Максимальная скорость на этой дороге - 90 км/ч, однако мотоциклист на Suzuki промчался на скорости 167 км/ч.

Он не подчинился требованиям полиции и не остановился. Мотоциклист ехал на скорости 250 км/ч, пытаясь оторваться от полиции.

Молодой человек (1998 г.р.) на Suzuki представлял опасность для окружающих, мешал другим участникам движения и представлял угрозу для них. С Западной объездной дороги он свернул на дорогу A2. Č

Недалеко от комплекса Vilnius Grand Resort полиция нагнала беглеца.

За нарушение молодому человеку грозит штраф, лишение прав на 3-5 лет и конфискация мотоцикла.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии