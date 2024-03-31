Мотоциклист пытался сбежать от полиции, развив скорость 250 км/ч

Департамент полиции сообщает, что 30 марта, около 15 ч. на Западной объездной дороге полиция проверяла скорость автомобилей. Максимальная скорость на этой дороге - 90 км/ч, однако мотоциклист на Suzuki промчался на скорости 167 км/ч.

Он не подчинился требованиям полиции и не остановился. Мотоциклист ехал на скорости 250 км/ч, пытаясь оторваться от полиции.

Молодой человек (1998 г.р.) на Suzuki представлял опасность для окружающих, мешал другим участникам движения и представлял угрозу для них. С Западной объездной дороги он свернул на дорогу A2. Č

Недалеко от комплекса Vilnius Grand Resort полиция нагнала беглеца.