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Полиция зафиксировала мотоциклиста, превысившего скорость на 100 км/ч, пишет Vakarų ekspresas.
Мотоциклист превысил скорость на 100 км/ч, сезон для него закончился
© Klaipėdos aps. VPK

22 апреля 2023 года в 19.37 ч. клайпедская полиция, дежурившая на автомобилях без опознавательных знаков, в Клайпеде, на ул. Кайрю, зафиксировала из ряда вон выходящий случай нарушения скорости – мотоциклист 1990 г.р. ехал на одном колесе со скоростью 151 км/ч там, где допустимая скорость составляет не больше 50 км/ч.

Мотоциклист будет наказан за превышение скорости и за хулиганское вождение. Ведется расследование.

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