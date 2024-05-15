Мошенники выманили у жителей Литвы почти 80 000 евро

По данным Департамента полиции, во вторник вечером в 22.09 час. в Главный комиссариат полиции Алитусского округа обратился 62-летний мужчина.

Он сообщил, что в период с 3 марта по 14 мая неизвестные убедили его инвестировать в инвестиционную онлайн-платформу и обманным путем выманили 53 тыс. евро.

По факту мошенничества и незаконного подключения к информационной системе начато досудебное расследование.

Во вторник утром, 5.35 час., в Главный комиссариат полиции Клайпедского округа поступило сообщение от 73-летней женщины.

По утверждению женщины, ночью, около 2 час., в ее квартиру на улице Бандужю в Клайпеде пришел неизвестный. Представившись курьером, он обманным путем выманил у нее 14 тыс. евро.

Полиция начала досудебное расследование по факту мошенничества.