Мошенники выманили у женщины больше 31 000 евро

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Мошенники обещали женщине успешные инвестиции в криптовалюту и выманили у нее больше 31 000 евро.
Департамент полиции сообщает, что в период с 30 июля по 21 октября 2022 года неизвестные люди уговорили женщину (1980 г.р.) инвестировать в криптовалюту и выманили у нее 31 585 евро.
Ведется расследование.
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