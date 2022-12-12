Департамент полиции сообщает, что о преступлении в полицию сообщили 9 декабря. Представитель компании сказал полиции, что с августа переписывался с поставщиками по электронной почте. Поставщики информировали об изменении реквизитов.

Компания перевела мошенникам 146 500 евро.

Ведется расследование.