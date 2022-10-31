29 октября, в 11.26 ч. в вильнюсскую полицию обратился мужчина (1976 г.р.), который сообщил, что 28 октября, в 15 ч., с его банковского счета, неустановленные лица обманом сняли 66 911 евро. Ведется расследование.

Около 19.36 ч., того же дня в каунасскую полицию обратился представитель благотворительной организации и сообщил, что 28 октября заплатил продавцу за шины для грузовика 18 000 евро, но товар не был доставлен. Ведется расследование.