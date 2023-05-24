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Житель Йонишкиса хотел купить билеты на концерт рок-группы Rammstein, но попал в сети мошенников. Начато расследование.
Grandiozinio „Rammstein“ koncerto Vingio parke akimirkos
Grandiozinio „Rammstein“ koncerto Vingio parke akimirkos
© DELFI / Julius Kalinskas

Полиция информировала, что 12 апреля житель (2000 г.р.) Йонишкиса перевел продавцу за два билета на Rammstein 178 евро, а 15 апреля еще 22 евро.

Как выяснилось, уже перед концертом - билеты были фальшивыми, деньги молодому человеку никто не вернул, с продавцом связаться не получается.

Начато расследование по факту мошенничества.

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