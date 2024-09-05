Мошенники в течение недели выманивали деньги у мужчины: ущерб – 11 600 евро

Как сообщили в Департаменте полиции, в среду в 13.55 час. в Главный комиссариат полиции Клайпедского уезда поступило заявление от 60-летнего мужчины.

Потерпевший сообщил, что в период с 23 по 30 августа неизвестные выманивали у него деньги обманным путем.

Начато предварительное расследование по факту мошенничества.

В конце августа Центр компетенций по предотвращению отмывания денег сообщил, что согласно результатам анализа за второй квартал 2024 года, финансовые мошенники наживаются, благодаря проверенным методам – резко возросли масштабы телефонного мошенничества. Наибольшие убытки гражданам приносит „инвестирование“ в мошеннические платформы, а бизнесу – „перехват электронной переписки“.