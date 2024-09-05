Мошенники в течение недели выманивали деньги у мужчины: ущерб – 11 600 евро

Как сообщили в Департаменте полиции, в среду в 13.55 час. в Главный комиссариат полиции Клайпедского уезда поступило заявление от 60-летнего мужчины.
Потерпевший сообщил, что в период с 23 по 30 августа неизвестные выманивали у него деньги обманным путем.
Начато предварительное расследование по факту мошенничества.
В конце августа Центр компетенций по предотвращению отмывания денег сообщил, что согласно результатам анализа за второй квартал 2024 года, финансовые мошенники наживаются, благодаря проверенным методам – резко возросли масштабы телефонного мошенничества. Наибольшие убытки гражданам приносит „инвестирование“ в мошеннические платформы, а бизнесу – „перехват электронной переписки“.
„Хотя в апреле-июне мошенники попытались выманить 8,3 млн евро, однако общие реальные убытки, понесенные жителями и компаниями, составили 4,1 млн евро, поскольку финансовые учреждения остановили 38 проц. попыток выманить средства“, – заявили в центре.