2024.09.05 09:11

Мошенники в течение недели выманивали деньги у мужчины: ущерб – 11 600 евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Мошенники в течение недели выманивали деньги у мужчины
Мошенники в течение недели выманивали деньги у мужчины
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Мошенники за неделю выманили у жителя Клайпедского уезда 11 тыс. 600 евро.

Как сообщили в Департаменте полиции, в среду в 13.55 час. в Главный комиссариат полиции Клайпедского уезда поступило заявление от 60-летнего мужчины.

Потерпевший сообщил, что в период с 23 по 30 августа неизвестные выманивали у него деньги обманным путем.

Начато предварительное расследование по факту мошенничества.

В конце августа Центр компетенций по предотвращению отмывания денег сообщил, что согласно результатам анализа за второй квартал 2024 года, финансовые мошенники наживаются, благодаря проверенным методам – резко возросли масштабы телефонного мошенничества. Наибольшие убытки гражданам приносит „инвестирование“ в мошеннические платформы, а бизнесу – „перехват электронной переписки“.

„Хотя в апреле-июне мошенники попытались выманить 8,3 млн евро, однако общие реальные убытки, понесенные жителями и компаниями, составили 4,1 млн евро, поскольку финансовые учреждения остановили 38 проц. попыток выманить средства“, – заявили в центре.

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