Мошенники с помощью Facebook Messenger и Viber продолжают выманивать деньги у жителей Литвы

Во вторник в 12.53 час. в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда поступило заявление 77-летней женщины. Она заявила, что в понедельник вечером, примерно в 23.00 час., через приложение Facebook Messenger получила сообщение о выигрыше денег.
Связавшись с неизвестным, она перевела ему 12 046 евро, сообщили в Департаменте полиции.
Также во вторник в 12.12 час. в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда поступило сообщение от 68-летней женщины.
В нем говорится, что на прошлой неделе, 25 июня, в 16.51 час. потерпевшая через приложение Viber получила уведомление о том, что стала жертвой мошенничества.
Вскоре с ней по видеосвязи связался неизвестный мужчина и указал ей взять кредиты в банках, снять деньги в банкоматах и передать их приехавшему курьеру.
Сделавшей это женщине причинен ущерб на сумму 14 800 евро.
Во вторник в 16.39 час. в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда обратился 66-летний мужчина.
Он заявил, что в тот же день примерно в 12 час. ему позвонил неизвестный мужчина. Представившись банковским служащим, он путем обмана выпалил 20 000 евро.
Как сообщили в Главном комиссариате полиции Вильнюсского уезда, во вторник поступило сообщение от женщины (1970 года рождения), что в понедельник, примерно в 17.00 час., в Укмергском районе позвонили неизвестные и путем обмана украли с ее банковского счета 14 900 евро.
Еще один случай мошенничества зафиксирован в Алитусе. По данным полиции, во вторник поступило заявление от женщины (1977 года рождения) о том, что в понедельник примерно в 12.00 час. в Алитусе ей позвонили неизвестные и обманным путем получили ее данные для входа в банк и сняли деньги. Убыток составляет 4500 евро. Инцидент расследуется.
Во всех случаях полиция начала предварительное расследование по факту мошенничества. Лицо, которое обманным путем приобрело чужое имущество для своей или чужой выгоды, наказывается общественными работами, штрафом, ограничением свободы, арестом, либо лишением свободы на срок до трех лет.