Мошенники подобным способом обманули и других людей – еще почти 352 евро одна жительница Вильнюса потеряла, активировав ссылку в Viber, а 77-летняя женщина отдала мошенникам 2500 евро наличными.

Полиция Вильнюсского округа сообщает, что 21 мая, в 14.54 ч., на ул. T.Косцюшкос, со счета 50-летнего мужчины были сняты 1221 евро, когда тот активировал ссылку, которую в смс прислал "банк".

В 19.46 ч. того же дня на ул. Шв. Стяпоно, со счета 36-летнего мужчины из-за активации ссылки было снято 2008 евро.

В 21.55 ч. того же дня на ул. Канклю, со счета 58-летнего мужчины путем активации ссылки были переведены 882 евро.

22 мая в 11.30 ч., на ул. Ю.Бальчиконё, со счета 43-летней женщины путем активации ссылки были переведены 1887 евро.

Б 11.34 ч. на ул A.Коелавичаус, со счета 36-летней женщины обманным путем мошенники перевели 1888 евро. Снова была активирована ссылка, которую "банк" прислал в смс-сообщении, сообщалось, что ограничен доступ к счету.

В 13.47 ч. на ул. Вильняус, со счета 47-летнего мужчины тем же способом сняли 4226 евро.

В 14.30 ч. на ул. Тайкос, со счета 63-летнего мужчины после активации ссылки "банка" перевели 2888 евро.

В 16 ч.03 ч. на ул. Дидлаукё, со счета 51-летней женщины перевели 8550 евро.

В 17 ч. на ул. Вилкпедес, с банковского счета 25-летней женщины сняли 280 евро - тоже путем активации ссылки.

Полиция ведет расследование.