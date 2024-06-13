Мошенники почти месяц выманивали деньги у женщины – похищено более 14 000 евро

Как сообщили в Главном комиссариате полиции Вильнюсской области, в среду поступило сообщение от 65-летней пострадавшей. Женщина рассказала, что с 14 мая по 10 июня неизвестные путем обмана выманили у нее деньги.

Начато предварительное расследование по факту мошенничества.

В среду в полицию поступило еще одно сообщение о женщине, ставшей жертвой мошенников.

Около 19.43 час. в Вильнюсе, после перехода по полученной активной ссылке и ввода данных онлайн-банкинга, с банковского счета 43-летней женщины было похищено 1490 евро.