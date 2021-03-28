Мошенники побили рекорд: выманили у компании более полумиллиона евро

aA

27 марта, в 11.08, в полицейский комиссариат Вильнюсского уезда обратился руководитель ЗАО (1970 г.р.), и сообщил, что в период с 18 февраля по 22 марта обманным путем со счета компании выманили и перевели на ошибочно указанный счет 542 488 евро.