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27 марта, в 11.08, в полицейский комиссариат Вильнюсского уезда обратился руководитель ЗАО (1970 г.р.), и сообщил, что в период с 18 февраля по 22 марта обманным путем со счета компании выманили и перевели на ошибочно указанный счет 542 488 евро.
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
© DELFI / Andrius Ufartas

Начато досудебное расследование по факту мошенничества в особо крупном размере.

Подобную сумму несколько лет назад в Вильнюсском уезде выманили у бизнесмена. Ясновидящая, притворившийся родом из Румынии, обещала приумножить его богатство.

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