Мошенники по-прежнему находят доверчивых людей: девушка хотела купить "паспорт возможностей" и лишилась денег

Она связалась с ним и перевела деньги за "услугу". Никакого "паспорта возможностей" она не получила и не может связаться с обманувшим ее человеком.

Ущерб – 645 евро, сообщает полиция. Начато расследование по 182 ст. УК ЛР (мошенничество).