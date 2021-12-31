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30 декабря, в 17.05 ч. в полицию сообщили, что девушка (2001 г.р.) в интернете, в социальной сети, нашла сообщение о том, что человек может подделать "паспорт возможностей".
Мошенники по-прежнему находят доверчивых людей: девушка хотела купить "паспорт возможностей" и лишилась денег
© DELFI / Josvydas Elinskas

Она связалась с ним и перевела деньги за "услугу". Никакого "паспорта возможностей" она не получила и не может связаться с обманувшим ее человеком.

Ущерб – 645 евро, сообщает полиция. Начато расследование по 182 ст. УК ЛР (мошенничество).

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