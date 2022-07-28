25 июля, в 13.30 ч. в Рокишкском районе в полицию обратился мужчина (1973 г.р.), который сообщил, что 15 июля, когда он по интернету покупал трактор, у него обманным путем выманили 15 620 евро.
27 июля, в 13.30 ч., в Клайпеде в полицию обратилась женщина (1970 г.р.), которая сообщила, что 26 июля, когда она продавала сумку по интернету, у нее обманом выманили 14 000 евро.
Полиция ведет расследования.
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