27 июля, в 19.50 ч., ГКП Вильнюсского округа получил информацию о том, что в 17.55 ч. того же дня гражданин 1977 г.р. на свой телефон получил СМС-сообщение со ссылкой на сайт, после перехода по ссылке мужчина лишился 9900 евро.
27 июля, в 18. 52 ч., женщина (1985 г.р.) заявила в полицию о том, что в 13.26 ч. того же дня ей позвонил человек, который представился работником банка и обманным путем перевел с ее счета 19 600 евро.
В 14.35 ч. того же дня женщина 1989 г.р. сообщила, что в 12.20 ч. ей позвонил человек, который представился работником банка и обманным путем перевел с ее счета 6904 евро.
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