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4 января, в 14.12, в Вильнюсский полицейский комиссариат обратилась женщина (1969 г.р.), которая заявила, что в тот же день, около 11 часов утра, ей позвонил человек, представившийся банковским работником, и мошенническим путем присвоил с банковского счета 38 115 евро.
Pinigai
Pinigai
© Shutterstock

Начато досудебное расследование.

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