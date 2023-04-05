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В Вильнюсе неизвестный обманным путем выманил у мужчины более 57 тысяч евро, сообщили правоохранительные органы.
Internetiniai sukčiai
Internetiniai sukčiai
© Shutterstock

По данным Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа, во вторник поступило заявление от мужчины (1975 г.р.) о том, что с 12 августа 2022 г. по 13 января 2023 г. неизвестный убедил его инвестировать в инвестиционную платформу и обманным путем выманил у него 57 344,24 евро.

На основании собранных материалов начато расследование по факту мошенничества.

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