По данным Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа, во вторник поступило заявление от мужчины (1975 г.р.) о том, что с 12 августа 2022 г. по 13 января 2023 г. неизвестный убедил его инвестировать в инвестиционную платформу и обманным путем выманил у него 57 344,24 евро.

На основании собранных материалов начато расследование по факту мошенничества.