По данным Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа, во вторник поступило заявление от мужчины (1975 г.р.) о том, что с 12 августа 2022 г. по 13 января 2023 г. неизвестный убедил его инвестировать в инвестиционную платформу и обманным путем выманил у него 57 344,24 евро.
На основании собранных материалов начато расследование по факту мошенничества.
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