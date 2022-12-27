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Полиция информировала, что женщина пострадала от мошенника.
26 декабря, в 14.23 ч., в ГКП Каунасского района обратилась молодая женщина (1993 г.р.), которая сообщила, что 15 октября в социальной сети познакомилась с мужчиной, который обманом выманил у нее 10 000 евро.
Ведется расследование.
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