26 декабря, в 14.23 ч., в ГКП Каунасского района обратилась молодая женщина (1993 г.р.), которая сообщила, что 15 октября в социальной сети познакомилась с мужчиной, который обманом выманил у нее 10 000 евро.

Ведется расследование.