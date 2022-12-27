aA
Полиция информировала, что женщина пострадала от мошенника.
internetinis sukčiavimas
internetinis sukčiavimas

26 декабря, в 14.23 ч., в ГКП Каунасского района обратилась молодая женщина (1993 г.р.), которая сообщила, что 15 октября в социальной сети познакомилась с мужчиной, который обманом выманил у нее 10 000 евро.

Ведется расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Asociatyvi nuotrauka Finansų ministerija

Новый налог на недвижимость может побудить некоторых жителей попытаться избежать его уплаты

Если в Литве примут подкорректированный налог на...

ESO отрицает утверждения о неверном учете электроэнергии "умными" счетчиками

Компания Energijos skirstymo operatorius ( ESO ) отрицает утверждения...

На смену зимним морозам снова идет потепление

На Рождество в Литву ненадолго вернулись морозы, а...

Сейм пригласил Зеленского в Литву на вручение Премии Свободы

Сейм Литвы направил президенту Украины Владимиру...

Соцопрос жителей Литвы: установленного законом согласия на секс достаточно - мнение большинства

Более половины опрошенных полагают, что нынешний...