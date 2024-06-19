2024.06.19 09:51

Мошенник под видом представителя Google выманил у женщины 9,6 тыс. евро

 
Elta
ru.DELFI.lt
Kibernetinis sukčius
Kibernetinis sukčius
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

Мошенники под видом представителей американской технологической компании Google выманили у женщины 9 600 евро

Как сообщили в Департаменте полиции Литвы, во вторник в 10.19 час. в Главный комиссариат полиции Вильнюсского округа обратилась 61-летняя женщина, которая сообщила, что в понедельник около 13 час. ей на телефон позвонил мужчина. Он представился работником компании Google и выманил у нее деньги.

По факту мошенничества начато предварительное расследование.

Сотрудники правоохранительных органов предупреждают, что в последнее время участились случаи такого мошенничества.

„Лица, звонящие людям, представляются представителями компании Google и сообщают о якобы взломанном аккаунте. Во время разговора отправляется сообщение в качестве подтверждения к аккаунту человека. Человек должен подтвердить свое подключение к новому устройству, а после подтверждения данные человека становятся доступны мошенникам. Попадая в ловушки таких мошенников, люди лишаются своих сбережений. Если вам поступил такой звонок, положите трубку и сообщите об этом в электронную полицию“, – предупреждают полицейские.

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