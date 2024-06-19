Мошенник под видом представителя Google выманил у женщины 9,6 тыс. евро

Как сообщили в Департаменте полиции Литвы, во вторник в 10.19 час. в Главный комиссариат полиции Вильнюсского округа обратилась 61-летняя женщина, которая сообщила, что в понедельник около 13 час. ей на телефон позвонил мужчина. Он представился работником компании Google и выманил у нее деньги.

„Лица, звонящие людям, представляются представителями компании Google и сообщают о якобы взломанном аккаунте. Во время разговора отправляется сообщение в качестве подтверждения к аккаунту человека. Человек должен подтвердить свое подключение к новому устройству, а после подтверждения данные человека становятся доступны мошенникам. Попадая в ловушки таких мошенников, люди лишаются своих сбережений. Если вам поступил такой звонок, положите трубку и сообщите об этом в электронную полицию“, – предупреждают полицейские.