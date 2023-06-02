Мошенничество в Мариямполе: продавец автомобиля недополучил более 10 тысяч евро

По данным правоохранительных органов, в четверг около 10.00 час. в ГПК Мариямпольского округа обратился мужчина (1968 г. р.) и сообщил, что 14 апреля, заключив с компанией договор купли-продажи автомобиля Lexus LS600H 2009 г. в., не получил 10 300 евро из 14 300 евро.

Собраны материалы по ч.1 ст. 182 УК ЛР.