Молодые люди в Клайпеде привлекли внимание стражей порядка

Полиция сообщает, что 5 февраля, в 19.43 ч., в Клайпеде, на ул. Гаражу, полиция заметила группу из нескольких человек.
Один из них, заметив полицейских, что-то бросил под автомобиль BMW. Полицейские нашли под машиной косяк с "травой".
Молодой человек 1997 г.р. сказал, что косяк принадлежит ему. Начато расследование. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.
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