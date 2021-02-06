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Патрулировавшие в Клайпеде полицейские обратили внимание на группу молодых людей. Возможно, молодые люди отделались бы замечанием-напоминанием о том, что во время карантина нельзя собираться группами, но поведение одного из них показало, что дело нечистое.
Молодые люди в Клайпеде привлекли внимание стражей порядка
© DELFI / Dainius Sinkevičius

Полиция сообщает, что 5 февраля, в 19.43 ч., в Клайпеде, на ул. Гаражу, полиция заметила группу из нескольких человек.

Один из них, заметив полицейских, что-то бросил под автомобиль BMW. Полицейские нашли под машиной косяк с "травой".

Молодой человек 1997 г.р. сказал, что косяк принадлежит ему. Начато расследование. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

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