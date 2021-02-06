Молодые люди в Клайпеде привлекли внимание стражей порядка

Полиция сообщает, что 5 февраля, в 19.43 ч., в Клайпеде, на ул. Гаражу, полиция заметила группу из нескольких человек.

Один из них, заметив полицейских, что-то бросил под автомобиль BMW. Полицейские нашли под машиной косяк с "травой".

Молодой человек 1997 г.р. сказал, что косяк принадлежит ему. Начато расследование. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.