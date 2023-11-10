Молодой человек из Рокишкского района транслировал убийство в TikTok

Видео было сделано ночью 24 октября 2023 года.

Полиция Паневежского округа информировала Delfi, что получила сообщение о трансляции насилия на Tik Tok. После получения этой информации полиция задержала молодого человека 2000 г.р.

Сначала было начато расследование по факту нанесения тяжких телесных повреждений, но 29 октября пострадавший 1972 г.р. скончался в больнице. Подозреваемого в убийстве молодого человека суд разрешил взять под стражу на 3 месяца.

Первым об этом происшествии сообщило издание Gimtasis Rokiškis. Журналисты писали, что мужчина был избит, вероятно, в отместку за жалобу, написанную в полицию.

Молодой человек на Tik Tok поделился не только видео убийства, но и другие акты насилия и хулиганства.