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В понедельник поздно вечером в Вильнюсе был задержан молодой человек.
Молодой человек был задержан за то, что бросил пакет с мусором на территорию посольства РФ
© DELFI / Tomas Vinickas

По данным полиции, 5 июня, в 22.05 ч., в Вильнюсе, на ул. Бирутес, был задержан молодой человек (2002 г.р.), который через забор бросил пакет с мусором на территорию посольства РФ.

Начато расследование по факту нарушения общественного порядка.

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