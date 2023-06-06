Молодой человек был задержан за то, что бросил пакет с мусором на территорию посольства РФ

По данным полиции, 5 июня, в 22.05 ч., в Вильнюсе, на ул. Бирутес, был задержан молодой человек (2002 г.р.), который через забор бросил пакет с мусором на территорию посольства РФ.

Начато расследование по факту нарушения общественного порядка.