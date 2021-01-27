Молодого мужчину из Алитуса подозревают в убийстве новорожденного

Представитель полиции Кристина Янулявичене сказала, что расследование по факту убийства младенца было начато 25 января, тогда же был задержан и подозреваемый.

По словам Янулявичене, молодого человека 1995 г.р. арестовали на 3 месяца. Мать покойного, молодая женщина 2000 г.р. находится в больнице.

О происшествии полицию информировала служба по правам детей. Представитель службы Вия Кудзене сказала в интервью радиостанции FM99, что в службу позвонили свидетели. Они сказали, что видели молодую женщину беременной, а потом признаки беременности пропали, а ребенка никто не видел.

У пары уже есть ребенок, которому год и три месяца. Малыш передан под опеку бабушке (матери отца).

Ведется расследование.