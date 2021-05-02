Молниеносная операция: в Вильнюсе 5 бригад полиции заблокировали автомобили BMW

Сотрудники полиции не предоставили много информации об инциденте, но сообщили, что в ходе этой операции проводились поиски наркотиков.





Пять полицейских бригад на улице Гележинё Вилко, недалеко от парка Вингис, догнали два автомобиля BMW и окружили их. Были ли обнаружены наркотические вещества и в каких количествах, пока неизвестно.

Обыски проводились в обоих остановленных BMW.