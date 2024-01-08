Министр МВД Литвы обсудила с генкомиссаром поиски пропавшей в Каунасе девочки

"Министр обсудила с комиссаром, как ведутся поиски, какие дополнительные меры и силы еще необходимы. Комиссар заверил, что принимаются все возможные меры для скорейшего выяснения обстоятельств исчезновения девочки и ее местонахождения, поиску и анализу обстоятельств уделяется максимальное внимание", - говорится в комментарии ведомства.

Министр также поблагодарила волонтеров, которые ищут девочку, и жителей за помощь полиции.

Полиция Каунасского уезда вместе с волонтерами в понедельник усиленно продолжает поиски девятилетней Аготы, пропавшей в воскресенье вечером. Как указывает полиция, реагируя на поступившее сообщение также расследуется версия о похищении ребенка.

По данным полиции, в воскресенье несовершеннолетняя вышла из дома, расположенного в Каунасе, на тропе Тряшню, и до сих пор не вернулась домой. Когда девочка уходила, она была одета в черные штаны и цветную куртку (черно-голубо-сиреневую).