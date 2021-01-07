Микроавтобус службы DPD врезался в остановившийся у пешеходного перехода автомобиль

Скопировать ссылку Микроавтобус службы DPD врезался в остановившийся у пешеходного перехода автомобиль

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7 января, в 10.10 ч., в Вильнюсе, на ул. Сукилелю, микроавтобус Fiat курьерской службы DPD, врезался в легковой автомобиль VW, водитель которого остановился у перехода, чтобы пропустить пешеходов.