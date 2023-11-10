Международная операция: в Европе задержаны пять террористов, один из них - в Литве

Полиция информирует, что 9 ноября 2023 г. во время операции под руководством "Европола" и "Евроюста" в нескольких странах одновременно были проведены задержания и обыски.

Задержанные подозреваемые были членами организации ультраправого толка, которая пользовалась в интернете платформой для осуществления террористической деятельности, т.е. для пропаганды терроризма и насильственного экстремизма, вербовки людей для осуществления терактов, для передачи друг другу инструкций по производству и применению взрывчатки и огнестрельного оружия.

Некоторые члены группировки, как подозревают, написали манифесты, у них было разное оружие.

Несмотря на молодой возраст подозреваемых, все признаки указывали на высокий уровень риска насильственных преступлений.

В Литве был задержан один человек, его подозревают в участие в деятельности террористической группы, цель которой - теракты и побуждение к терактам (2 ч. 2491 ч. ст и 1 ч. 2501 ст. УК ЛР).