Мэру Йонавы грозит штраф в размере 30 000 евро и запрет работы на госслужбе на 5 лет

После того как Каунасский окружной суд в четверг завершил рассмотрение дела М. Синкявичюса, решение планируется огласить 27 мая.
Предлагает назначить штраф и ограничение на занятие должностей
Прокурор Каунасской окружной прокуратуры Д. Валкавичюс, поддерживающий государственное обвинение по делу М. Синкявичюса, предложил назначить денежный штраф и ограничить работу на государственной службе.
Прокурор, предлагая наказание М. Синкявичюсу, просил принять во внимание тот факт, что политик, обвиняемый в нецелевом использовании средств, выделенных на деятельность члена муниципального совета, якобы действовал с прямым умыслом, в корыстных целях. Д. Валкавичюс просил суд расценить последнее обстоятельство как отягчающее. Смягчающим обстоятельством прокурор назвал отсутствие судимостей у М. Синкявичюса.
М. Синкявичюс обвиняется в злоупотреблениях, подделке документов или хранении поддельных документов, присвоении имущества. По мнению прокурора, действия обвиняемого квалифицированы правильно.
"Действия подсудимого несовместимы с государственной службой, (...) они противоречат государственной службе", - отметил Д. Валкавичюс.
На основании данных, собранных сотрудниками Службы специальных расследований (ССР) в ходе досудебного расследования, М. Синкявичюсу предъявлено обвинение в предположительно причинении администрации Йонавского районного самоуправления материального ущерба на сумму 1 487 евро в период 2019-2023 гг.
Как ранее заявил в суде прокурор Д. Валкавичюс, во избежание использования личных средств депутат совета М. Синкявичюс подделал 16 единиц финансовой отчетности, передал их администрации Йонавского районного самоуправления, злоупотребил своим служебным положением и нанес серьезный моральный ущерб муниципалитету, так как был подорван авторитет данного учреждения.
Адвокат М. Синкявичюса просит оправдания
Адвокат обвиняемого М. Синкявичюса Арунас Петраускас в заключительном слове сказал, что добивается оправдания своего подзащитного.
"Прошу суд оправдать обвиняемого", - подчеркнул адвокат.
По мнению А. Петраускаса, М. Синкявичюс при предоставлении чеков о понесенных расходах просто мог допустить ошибки.
"Это не были умышленные действия, направленные на фальсификацию документов и присвоение средств, предназначенных на расходы члена муниципального совета", - пояснил он.
Он призвал суд обратить внимание на то, что М. Синкявичюс покрыл возможный имущественный ущерб муниципалитету – он перечислил более 4 тыс. евро.
"В действиях М. Синкявичюса не было ни объективных действий, которые можно было бы квалифицировать как преступные действия, ни намерений", - подчеркнул адвокат.
Мэр не скрывает, что 30 тыс. евро для него – крупная сумма
Обвиняемый М. Синкявичюс, воспользовавшийся правом последнего слова, заявил, что опросы общественного мнения показывают, что после начала досудебного расследования его действий и расследований действий других политиков местного самоуправления относительно использования канцелярских средств, общественное мнение о муниципалитетах значительно не изменилось.
По его словам, это показывает, что дело не подорвало доверие к муниципалитетам.
"Я хочу попросить суд оправдать меня, поскольку не считаю, что совершил действия, изложенные в обвинительном акте", - заявил он на судебном заседании.
После заседания суда М. Синкявичюс сказал журналистам, что не желает давать оценку предложенному прокурором наказанию.
"Я бы не стал оценивать, что слишком строго или не слишком строго (предлагаемое наказание – ELTA). Наверное, оценив, как прокурор трактует состав преступления, он, наверное, объективно предлагает (наказание – ELTA), но поскольку я не чувствую себя виноватым, думаю, буду ждать оправдания", - сказал мэр Йонавы.
По его словам, сумма в 30 тыс. евро, на которую прокурор предлагает оштрафовать, крупная.
"30 тысяч евро, я думаю, это большая сумма для каждого гражданина Литвы. С учетом того, что зарплата мэра составляет 3 тыс. евро, это зарплата за весь год", - считает обвиняемый.
М. Синкявичюс не скрывал, что, если суд применит к нему предложенный прокурором запрет на работу на государственной службе сроком на пять лет, его ситуация "кардинально изменится".
"Придется заняться другой экономической деятельностью, чтобы содержать свою семью, я должен подумать о других жизненных перспективах", - сказал мэр Йонавы.
М. Синкявичюс сказал, что считает, что, несмотря на скандал, люди продолжают ему доверять.
"Я также получаю много сообщений поддержки. Наверное, не все смело их выражают, другие хотят сказать тет-а-тет. Я не столкнулся с какой-то волной критики. Было даже предложение, на которое я сказал, что мы должны воздержаться, то есть собирать, писать петиции о моем правовом положении", - сказал политик.
По делу адвокат М. Синкявичюса А. Петраускас представил суду рекомендации от Йонавского самоуправления, Ассоциации самоуправлений Литвы. Рекомендация от Социал-демократической партии Литвы представлена не было. По словам М. Синкявичюса, мнение партии о нем не спрашивали, поскольку, по его мнению, это не политическое дело.
Мэр Йонавы не исключил, что решение суда первой инстанции по его делу может быть обжаловано.
Приостановил членство в партии, обязанности в Ассоциации самоуправлений
Мэр Йонавы М. Синкявичюс в прошлом году, после того как возникли подозрения в прозрачности использования средств, выделенных на деятельность члена муниципального совета, сообщил, что приостанавливает свое членство в Социал-демократической партии Литвы. Ассоциация самоуправлений Литвы временно отстранила М. Синкявичюса от должности руководителя этой ассоциации.
После того, как общественный деятель Андрюс Тапинас инициировал расследование использования средств муниципальными политиками Skaidrinam, в результате разгорелся скандал о возможном нецелевом использовании политиками муниципальных средств, а ряд муниципалитетов оказались под пристальным вниманием правоохранительных органов.