Мертвецки пьяная женщина пыталась подкупить полицейских

Полиция приехала в квартиру на ул. Жеминос и выяснила, что женщина (1983 г.р.), которая обижала детей, пьяна (4,22 промилле). Это тяжкая степень опьянения.

Подозреваемая пыталась подкупить полицейских, чтобы они не фиксировали факт алкогольного опьянения, давала 30 евро.

Начато и расследование по факту подкупа должностного лица при исполнении обязанностей. Женщине вручена повестка в полицию.