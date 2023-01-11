Мертвецки пьяная женщина пыталась подкупить полицейских

Полиция приехала в квартиру на ул. Жеминос и выяснила, что женщина (1983 г.р.), которая обижала детей, пьяна (4,22 промилле). Это тяжкая степень опьянения.
Подозреваемая пыталась подкупить полицейских, чтобы они не фиксировали факт алкогольного опьянения, давала 30 евро.
Начато и расследование по факту подкупа должностного лица при исполнении обязанностей. Женщине вручена повестка в полицию.
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