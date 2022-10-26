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В Паневежисе автомобиль сбил ехавшего через дорогу велосипедиста. Несчастье попало в объектив камеры видеорегистратора.

Портал Reidasofficial.lt сообщает, что несчастье произошло 17 октября, в 16 ч. в Паневежисе, на перекрестке ул. Клайпедос и Нямуно.

Автомобиль марки Mercedes-Benz сбил ехавшего через пешеходный переход велосипедиста.

Автомобиль врезался в заднее колесо велосипеда. Велосипедист упал на асфальт.

О состоянии велосипедиста ничего не сообщается.

По правилам дорожного движения велосипедист на пешеходном переходе должен идти пешком, везти велосипед, если нет велодорожки.

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