Портал Reidasofficial.lt сообщает, что несчастье произошло 17 октября, в 16 ч. в Паневежисе, на перекрестке ул. Клайпедос и Нямуно.

Автомобиль марки Mercedes-Benz сбил ехавшего через пешеходный переход велосипедиста.

Автомобиль врезался в заднее колесо велосипеда. Велосипедист упал на асфальт.

О состоянии велосипедиста ничего не сообщается.

По правилам дорожного движения велосипедист на пешеходном переходе должен идти пешком, везти велосипед, если нет велодорожки.