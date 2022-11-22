Медсестра Висагинской больницы осуждена за распространение психотропных препаратов

Ее приговорили к двум годам лишения свободы, сказала представитель Паневежской окружной прокуратуры Раса Стунджене.
На время расследования Харченко была отстранена с занимаемой должности.
Прокуратура сообщила, что в поле зрения стражей порядка женщина попала за преступления, совершенные в 2020–2021 гг. Ее подозревали в том, что она, пользуясь своим служебным положением и связями, договорилась взять у знакомой взятку в размере 600 евро.
Деньги должны были пойти на подкуп врачей, чтобы близкому женщины установили спецпотребности.
Кроме того, медсестру обвиняли в незаконном приобретении большого количества психотропных препаратов и их распространении.
Согласно результатам исследования, медсестра, пользуясь фальшивыми рецептами (около 30 шт), могла приобрести в аптеке большое количество разных психотропных препаратов и продавать их знакомым.
По словам прокурора Мантаса Юркенаса, в ходе расследования выяснили не только эпизоды, связанные с виной Харченко, но и выявили еще трех подозреваемых.
В ходе расследования выяснили нарушения, совершенные одним врачом больницы, но за эти нарушения не полагается уголовная ответственность. Об этих нарушениях прокуратура информировала руководство больницы.
В суде Харченко свою вину признала лишь отчасти. Постановление суда еще может быть обжаловано.
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