Медсестра Висагинской больницы осуждена за распространение психотропных препаратов

Ее приговорили к двум годам лишения свободы, сказала представитель Паневежской окружной прокуратуры Раса Стунджене.

На время расследования Харченко была отстранена с занимаемой должности.

Прокуратура сообщила, что в поле зрения стражей порядка женщина попала за преступления, совершенные в 2020–2021 гг. Ее подозревали в том, что она, пользуясь своим служебным положением и связями, договорилась взять у знакомой взятку в размере 600 евро.

Деньги должны были пойти на подкуп врачей, чтобы близкому женщины установили спецпотребности.

Кроме того, медсестру обвиняли в незаконном приобретении большого количества психотропных препаратов и их распространении.

Согласно результатам исследования, медсестра, пользуясь фальшивыми рецептами (около 30 шт), могла приобрести в аптеке большое количество разных психотропных препаратов и продавать их знакомым.

По словам прокурора Мантаса Юркенаса, в ходе расследования выяснили не только эпизоды, связанные с виной Харченко, но и выявили еще трех подозреваемых.

В ходе расследования выяснили нарушения, совершенные одним врачом больницы, но за эти нарушения не полагается уголовная ответственность. Об этих нарушениях прокуратура информировала руководство больницы.

В суде Харченко свою вину признала лишь отчасти. Постановление суда еще может быть обжаловано.