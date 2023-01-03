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Жительница Рокишкского района била своего несовершеннолетнего сына.
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
© Shutterstock

Полиция информировала, что 2 января, в 15 ч., в Рокишкском районе, женщина (1975 г.р.), избила своего 13-летнего сына (била рукояткой для щетки по лицу и по рукам).

Ребенка передали в центр предоставления социальных услуг.

Ведется расследование.

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