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Жительница Рокишкского района била своего несовершеннолетнего сына.
Полиция информировала, что 2 января, в 15 ч., в Рокишкском районе, женщина (1975 г.р.), избила своего 13-летнего сына (била рукояткой для щетки по лицу и по рукам).
Ребенка передали в центр предоставления социальных услуг.
Ведется расследование.
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