Полиция информировала, что 2 января, в 15 ч., в Рокишкском районе, женщина (1975 г.р.), избила своего 13-летнего сына (била рукояткой для щетки по лицу и по рукам).

Ребенка передали в центр предоставления социальных услуг.

Ведется расследование.