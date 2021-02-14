Массовое ДТП на объездной в Паневежисе: столкнулись четыре фуры и легковой автомобиль

Столкновение произошло, когда одна машина остановилась на кольце. По предварительным данным полиции, четыре фуры и одна легковая машина столкнулись друг с другом.
Сообщается, что один человек был ранен, но медики скорой помощи не обнаружили серьезных повреждений и в больницу не доставляли.
Из-за аварии дорога в сторону Риги заблокирована.
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