Мариямпольские криминалисты задержали крупную партию контрабандных сигарет

По данным правоохранительных органов, в ходе операции был задержан житель города Мариямполе: при обыске в гараже его жилого дома было обнаружено 27 коробок c контрабандными сигаретами: NZ Gold, Minsk Superslims, Prince Rod, Minsk Superslims (Red), Prince Rich и NZ Gold Compact.

По данному факту начато досудебное расследование в соответствии с ч. 3 ст. 199-2 УК ЛР. Гражданин задержан.

Досудебное расследование контролируют прокуроры Мариямпольской окружной прокуратуры Каунасского района.

© Marijampolės apsk.VPK

© Marijampolės apsk.VPK